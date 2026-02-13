pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
|
13.02.2026 18:04:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel des Immobilienfinanzierers zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
13.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Krise der Pfandbriefbank dauert noch länger - Aktie auf Rekordtief (dpa-AFX)
|
13.02.26
|US-Rückzug reißt Pfandbriefbank tief ins Minus - Aussichten für 2026 mau (dpa-AFX)
|
13.02.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG publishes guidance for the 2026 financial year (EQS Group)
|
13.02.26