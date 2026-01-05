Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
05.01.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
