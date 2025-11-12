JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
12.11.2025 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für JENOPTIK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis seien stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Aussagen des Technologieunternehmens zum kommenden Jahr deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
