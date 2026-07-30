KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
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30.07.2026 15:49:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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