ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der Autobauer habe mit einem starken ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate reflektierten ein anhaltend stützendes Preisumfeld für Fahrzeuge im Premium-Segment./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

