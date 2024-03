ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Redcare Pharmacy auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das abgelaufene Jahr des Online-Medikamentenversenders sei stark gewesen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für das laufende Jahr entspreche den ambitionierten Markterwartungen./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024/ 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.204 Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------