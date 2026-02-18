SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
18.02.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 und der Dividendenvorschlag würden mit den endgültigen Zahlen und der Analystenkonferenz am 19. März erwartet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
16:01
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.at)
|
18.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|ROUNDUP/Schwache Nachfrage der Lkw-Bauer: SAF-Holland mit Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
18.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
18.02.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Preliminary results for fiscal year 2025 show solid profitability in a challenging market environment (EQS Group)
|
18.02.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zeigen solide Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|19,54
|1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.