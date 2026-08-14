SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
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14.08.2026 14:13:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 29 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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