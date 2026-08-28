SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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28.08.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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