ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Joint Venture mit Apollo sei positiv, schrieb Analyst Simon Stippig in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die dadurch zufließenden Mittel dürften zur Schuldenreduktion verwendet werden und damit den Einfluss von Zinsaufwendungen mindern./mf/la

