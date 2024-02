ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Jörg Frey geht davon aus, dass die langfristige Wachstumsstory des Online-Modehändlers intakt bleibt und sieht mittelfristig erhebliches Margenpotenzial. Der Kapitalmarkttag am 13. März dürfte weitere Einblicke in beide Aspekte geben, was die Stimmung für die Aktie verbessern sollte, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la

