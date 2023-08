ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe trotz eines schwierigen Umfelds eine starke Marge verbucht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. In den kommenden Jahren sollten sich die Margen noch deutlich verbessern./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------