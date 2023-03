ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Fresenius SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fresenius (Fresenius SECo) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 34 Euro angehoben. Die Neustrukturierung des Medizinunternehmens verbessere die künftigen Aussichten, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kabi und Helios sollten in Zukunft die Wachstumstreiber sein./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------