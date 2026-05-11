Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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11.05.2026 09:01:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1550 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien von Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Ausverkauf sei überzogen und es ergebe sich eine Einstiegschance, schrieb Christian Cohrs am Montag. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar enttäuscht, bei genauerem Hinsehen sprächen die Gründe dafür allerdings gegen allzu viel Skepsis. In seinem Bewertungsmodell wird er angesichts der Umsetzungsrisiken aber nun nochmals vorsichtiger./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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