ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ströer auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Ströer (Ströer SECo) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 90 Euro angehoben. Der Spezialist für Außenwerbung sei wieder zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für 2022 deutlich nach oben./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

