ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Beiersdorf auf 185 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei noch nie so zuversichtlich gewesen, dass Beiersdorf das Zeug habe, schneller als der Markt zu wachsen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Innovations-Pipeline habe er seine mittelfristigen Umsatzwachstumsprognosen um fast 3 Prozentpunkte erhöht./edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

