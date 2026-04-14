CEWE Stiftung Aktie
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
14.04.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 149 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe (CEWE StiftungCo) von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Aussagen des Fotodienstleisters für 2026 die Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem verschob er die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn. Daraus resultiere das höhere Kursziel./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
09:49
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 149 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
13.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
13.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
07.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
07.04.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
30.03.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
30.03.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|08:55
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|25.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|93,70
|0,97%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im frühen Handel mit grünen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.