Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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08.09.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
07.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
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|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|278,00
|-0,57%