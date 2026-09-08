Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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08.09.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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