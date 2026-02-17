Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 09:49:55

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
08:48 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 85,45 1,61% Fraport AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen