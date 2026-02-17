Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
17.02.2026 09:49:55
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Fraport AG
|08:48
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|85,45
|1,61%
