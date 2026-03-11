GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
11.03.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Gea Group auf 61 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für GEA von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
