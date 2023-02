ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Infineon auf 45 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Chipkonzerns habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Folge hob er seine Schätzungen und das Kursziel etwas an. Die strukturellen langfristigen Wachstumsperspektiven sprächen ungebrochen für eine Kaufempfehlung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

