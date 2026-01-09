Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|
09.01.2026 14:26:40
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Mutares auf 46 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mutares
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Mutares auf 46 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26