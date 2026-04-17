Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
17.04.2026 13:22:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Wacker Neuson SE
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
