Wacker Neuson Aktie

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

17.04.2026 13:22:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
11.02.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
Wacker Neuson SE 20,35 4,36%

