Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
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02.10.2026 14:19:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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