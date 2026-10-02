Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 14:19:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energiekontor AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Energiekontor AG

mehr Analysen
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energiekontor AG 24,75 2,27% Energiekontor AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen