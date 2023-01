ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 117 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Beiersdorf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 117 Euro angehoben. Analyst Jörg Frey begründete sein neues Anlagevotum mit der zuletzt überdurchschnittlich guten Entwicklung der Aktie und fehlenden Kurstreibern. Das neue Kursziel reflektiere seine angehobenen Gewinnschätzungen in Erwartung eines starken vierten Quartals des Konsumgüterkonzerns, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck

