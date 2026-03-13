Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
13.03.2026 13:04:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 53 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 53 Euro (dpa-AFX)
|
09:18
|Brenntag SE-Analyse: Warburg Research verringert Einstufung der Aktie auf Hold (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Brenntag setzt auf harten Sparkurs - weitere Millionen sollen eingespart werden - Aktie höher (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft (dpa-AFX)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)