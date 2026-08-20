NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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20.08.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma (NORMA Group SE) nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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