ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Secunet auf 'Hold' - Ziel 520 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat Secunet (secunet Security Networks) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 420 auf 520 Euro angehoben. Nach der fantastischen Kursentwicklung seien die Softwarepapiere fair bewertet, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben