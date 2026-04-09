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09.04.2026 12:05:39

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso (adesso SE) von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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