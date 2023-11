ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für DHL Group auf 42,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 45,50 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Konjunkturaufschwung und Gewinnbelebung beim Logistikkonzern ließen auf sich warten, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

