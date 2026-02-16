KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 11:04:39

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 91,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Analysen
13:20 KWS SAAT Halten DZ BANK
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
12.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
03.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,60 -0,47% KWS SAAT SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen