KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|
16.02.2026 11:04:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 91,50 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|13:20
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
