Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
25.02.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve (Verve Group) von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verve Group
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Verve auf 5 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08:59