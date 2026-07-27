Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
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27.07.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Vossloh auf 65 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Vossloh AG
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12:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Vossloh auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
24.07.26
|EQS-News: Weichen für Schwedens Schienennetz (EQS Group)
|
24.07.26
|EQS-News: Turnouts for Sweden’s rail network (EQS Group)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Record Order backlog at mid-year 2026 highlights continued strong market momentum (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Rekordauftragsbestand zum Halbjahr 2026 unterstreicht anhaltend dynamisches Marktumfeld (EQS Group)
|
20.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|58,85
|0,17%