Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
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21.07.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: Warburg Research startet Redcare Pharmacy mit 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ
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