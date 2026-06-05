Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.06.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Infineon auf 'Hold' - Ziel hoch auf 84 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon mit Verweis auf die jüngste Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 84 Euro angehoben. Die fundamentalen Gründe für einen Kursanstieg beim Halbleiterkonzern seien gegeben, schrieb Malte Schaumann in seiner Neubewertung am Freitag. Er verwies auf die deutlich verbesserten Nachfrageaussichten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch die Bewertungskennziffern hätten inzwischen historische Höchststände erreicht, was die hohen Erwartungen widerspiegele./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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