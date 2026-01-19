Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter der Lupe
|
19.01.2026 12:52:47
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg, die Glyphosat-Akte endlich zu schließen, schrieb James Quigley in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Thema belaste die Aktien seit 2018. Quigley erinnerte daran, dass er vor der im Dezember dann erfolgten Empfehlung des Generalanwalts für die Prüfung durch den Supreme Court für diesen Fall ein Erholungspotenzial von bis zu 25 Prozent avisiert hatte. Die Aktien sind inzwischen deutlich darüber hinausgeschossen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Bayer-Aktie konnte um 12:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 44,39 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 4,26 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 3 773 396 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 19,9 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11:06
|Bayer-Aktie klettert: Glyphosat-Fall geht in den USA vor Obersten Gerichtshof (dpa-AFX)
|
11:02
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer sehr stark - Oberster Gerichtshof prüft Glyphosat-Fall (dpa-AFX)
|
10:04
|Bayer-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet (finanzen.at)
|
09:37
|MÄRKTE EUROPA/"Neue Zolldrohungen erschüttern Märkte" - Bayer sehr fest (Dow Jones)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|09:12
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:12
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:12
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44,49
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.