Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg, die Glyphosat-Akte endlich zu schließen, schrieb James Quigley in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Thema belaste die Aktien seit 2018. Quigley erinnerte daran, dass er vor der im Dezember dann erfolgten Empfehlung des Generalanwalts für die Prüfung durch den Supreme Court für diesen Fall ein Erholungspotenzial von bis zu 25 Prozent avisiert hatte. Die Aktien sind inzwischen deutlich darüber hinausgeschossen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Bayer-Aktie konnte um 12:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 44,39 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 4,26 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 3 773 396 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 19,9 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.