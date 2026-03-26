Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Investment-Tipp
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26.03.2026 13:34:47
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Daimler Truck-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:17 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,32 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142 658 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 10,7 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 06.05.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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