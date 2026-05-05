Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Buy-Einstufung 05.05.2026 13:13:47

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Rheinmetall-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 1 441,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 59,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 151 014 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 7,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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