Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Buy-Einstufung
|
05.05.2026 13:13:47
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 1 441,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 59,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 151 014 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 7,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
14:04
|Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
13:58
|Analyse: Outperform-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Bernstein Research (finanzen.at)
|
13:13
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 411,60
|2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.