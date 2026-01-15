Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 246 auf 264 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Siemens passte Costa ihre Schätzungen insbesondere währungsbedingt an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 261,05 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,13 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 208 353 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,2 Prozent aufwärts. Am 12.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

