Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Brenntag SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwachen Abschluss von 2025 sehe es für den Chemiehändler nun zunächst besser aus, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstagabend. Zudem seien die Aktien im historischen Vergleich recht günstig.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 48,42 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 36,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 37 022 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 2,3 Prozent nach unten. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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