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Bewertung im Fokus 01.09.2026 11:07:50

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an RWE-Aktie

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an RWE-Aktie

Das RWE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes Powerhouse der Versorgerbranche, schrieb Alberto Gandolfi am Montag mit Blick auf die Amprion-Übernahme und die zunehmende Bedeutung der Beteiligung an Eon. RWE-Papiere stehen nun auch auf der "European Conviction List - Directors' Cut" von Goldman. Gandolfi geht davon aus, dass RWE die Ziele bis 2031 aufstocken wird.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 59,00 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 27,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368 290 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die RWE-Aktie um 32,9 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 23:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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