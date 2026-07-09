Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an GEA-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht.

Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die GEA-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 59,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0,67 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 905 GEA-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 5,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.