Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Rating im Fokus
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17.08.2026 13:43:47
Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Aktieninformation im Fokus: Die Allianz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr um 0,3 Prozent auf 441,40 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 26,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135 499 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 18,2 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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