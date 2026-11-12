Analyse: Hold-Bewertung für Allianz-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett zielte am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals auf drei wichtige Punkte ab: positive Überraschungen in der Vermögensverwaltung, erfüllte Erwartungen im Nichtlebensversicherungsgeschäft trotz des Gegenwinds durch Katastrophenschäden und die angehobene Prognose für das operative Jahresergebnis.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:03 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 469,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 6,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 190 263 Allianz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 25,6 Prozent nach oben. Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.