Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Investment-Tipp
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23.06.2026 10:37:47
Analyse: Hold-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:21 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 53,26 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,02 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 42 536 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 11,1 Prozent aufwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.08.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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