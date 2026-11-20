Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktuelle Analyse
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20.11.2026 11:19:47
Analyse: Hold-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von MPCM
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Brenntag von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers habe gezeigt, dass ein bewährtes Geschäftsmodell repariert werde, anstatt einen ganz neuen Kurs einzuschlagen, schrieb Christian Cohrs am Freitag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 56,98 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 1,72 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 33 143 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 18,8 Prozent aufwärts. Am 10.03.2027 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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