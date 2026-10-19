Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Aktienbewertung 19.10.2026 17:22:52

Analyse: Hold-Bewertung für Merck-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Analyse: Hold-Bewertung für Merck-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest hat sich intensiv mit dem Merck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 17:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 142,85 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,81 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 77 414 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 18,9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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