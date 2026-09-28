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Aktie bewertet 28.09.2026 11:34:49

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Brenntag SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. "Was hochgeht, muss auch wieder herunterkommen", schrieb Marcus Dunford-Castro am Samstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der Rückenwind bei Lagerbeständen und Preisen aus dem zweiten Quartal nachgelassen hat.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:15 Uhr um 0,5 Prozent auf 59,28 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29 309 Brenntag SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 23,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Brenntag

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