Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Bewertung im Blick
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12.08.2026 10:13:47
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Wie erwartet, seien die Preise im zweiten Quartal stärker gesunken als im ersten Jahresviertel, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Bemerkenswerter sei, dass der Bestand an laufenden Verträgen des Rückversicherers um gut 12 Prozent zugelegt habe.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:57 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 249,60 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 44,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 29 539 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 1,5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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