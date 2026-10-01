Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Buy-Einstufung 01.10.2026 14:04:48

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. hat die Heidelberg Materials-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:46 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 145,95 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 95,96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 381 348 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 33,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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